Графики действуют не везде: в части областей ввели аварийные отключения света

Сегодня, 9 февраля, в результате массированных атак россиян по энергетике Украины во всех областях действуют графики почасовых отключений. В то же время в некоторых регионах применены аварийные обесточивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

Вследствие предыдущих вражеских атак во всех областях применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для потребителей.

"В отдельных областях вынужденно применены аварийные обесточивания, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сказано в заявлении.

Обесточивание в трех областях

В "Укрэнерго" добавили, что за прошедшие сутки россияне били по энергообъектам в нескольких областях.

"В результате - на утро есть обесточенные потребители в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что восстановление оборудования после двух подряд массированных атак по энергетике происходит круглосуточно.

"Благодаря упорной работе энергетиков - сейчас удалось перейти от аварийных к плановым графикам почасовых обесточиваний в большинстве регионов", - отметили в "Укрэнерго".

В то же время из-за повреждения ключевых высоковольтных подстанций часть атомных энергоблоков до сих пор работает не на полную мощность.