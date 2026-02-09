ua en ru
Энергетика

Графики действуют не везде: в части областей ввели аварийные отключения света

Украина, Понедельник 09 февраля 2026 12:42
Графики действуют не везде: в части областей ввели аварийные отключения света Фото: во всех областях действуют графики отключения света (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 9 февраля, в результате массированных атак россиян по энергетике Украины во всех областях действуют графики почасовых отключений. В то же время в некоторых регионах применены аварийные обесточивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Читайте также: Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия атаки РФ по Украине

Вследствие предыдущих вражеских атак во всех областях применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для потребителей.

"В отдельных областях вынужденно применены аварийные обесточивания, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сказано в заявлении.

Обесточивание в трех областях

В "Укрэнерго" добавили, что за прошедшие сутки россияне били по энергообъектам в нескольких областях.

"В результате - на утро есть обесточенные потребители в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что восстановление оборудования после двух подряд массированных атак по энергетике происходит круглосуточно.

"Благодаря упорной работе энергетиков - сейчас удалось перейти от аварийных к плановым графикам почасовых обесточиваний в большинстве регионов", - отметили в "Укрэнерго".

В то же время из-за повреждения ключевых высоковольтных подстанций часть атомных энергоблоков до сих пор работает не на полную мощность.

Массированная атака 7 февраля

В ночь на 7 февраля россияне в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. РФ выпустила более 400 дронов и около 40 ракет различных типов.

В частности, в Воздушных силах ВСУ отчитались, что силы ПВО сбили и подавили 406 целей, а именно - 24 ракеты и 382 беспилотника.

Было зафиксировано попадание 13 ракет и 21 дрона на 19 локациях, еще на трех упали обломки дронов. "Под прицелом" оккупантов были западные регионы, а именно Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская и Винницкая области.

Основной основной основной целью врага была энергосеть, генерация и распределительные подстанции. Под удар попали подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети Украины, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.

