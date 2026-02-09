Графіки діють не всюди: в частині областей ввели аварійні відключення світла
Сьогодні, 9 лютого, внаслідок масованих атак росіян по енергетиці України в усіх областях діють графіки погодинних відключень. Водночас в деяких регіонах застосовані аварійні знеструмлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
Внаслідок попередніх ворожих атак в усіх областях застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для споживачів.
"В окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - сказано в заяві.
В "Укренерго" додали, що протягом минулої доби росіяни били по енергооб’єктах у кількох областях.
Знеструмлення в трьох областях
"Внаслідок цього - на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у заяві.
Також зазначається, що відновлення устаткування після двох поспіль масованих атак по енергетиці відбується цілодобово.
"Завдяки наполегливій роботі енергетиків - наразі вдалося перейти від аварійних до планових графіків погодинних знеструмлень у більшості регіонів", - наголосили в "Укренерго".
Водночас через пошкодження ключових високовольтних підстанцій частина атомних енергоблоків досі працює не на повну потужність.
Масована атака 7 лютого
В ніч на 7 лютого росіяни вчергове завдали масованого удару по Україні. РФ випустила понад 400 дронів та близько 40 ракет різних типів.
Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що сили ППО збили і придушили 406 цілей, а саме - 24 ракети і 382 безпілотника.
Було зафіксовано влучання 13 ракет і 21 дрона на 19 локаціях, ще на трьох впали уламки дронів. "Під прицілом" окупантів були західні регіони, а саме Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Вінницька області.
Основною основною ціллю ворога була енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Під удар потрапили підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України, а також Бурштинська та Добротворська ТЕС.