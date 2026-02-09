Графіки діють не всюди: в частині областей ввели аварійні відключення світла

Сьогодні, 9 лютого, внаслідок масованих атак росіян по енергетиці України в усіх областях діють графіки погодинних відключень. Водночас в деяких регіонах застосовані аварійні знеструмлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Внаслідок попередніх ворожих атак в усіх областях застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для споживачів.

"В окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - сказано в заяві.

В "Укренерго" додали, що протягом минулої доби росіяни били по енергооб’єктах у кількох областях.

Знеструмлення в трьох областях

"Внаслідок цього - на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що відновлення устаткування після двох поспіль масованих атак по енергетиці відбується цілодобово.

"Завдяки наполегливій роботі енергетиків - наразі вдалося перейти від аварійних до планових графіків погодинних знеструмлень у більшості регіонів", - наголосили в "Укренерго".

Водночас через пошкодження ключових високовольтних підстанцій частина атомних енергоблоків досі працює не на повну потужність.