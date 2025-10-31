Графики будут мягче: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях света 1 ноября

"Завтра, 1 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления", - отметили в "Укрэнерго".

По данным компании, с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом 0,5 очереди.

Также с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

В "Укрэнерго" обратили внимание, что такие меры вынуждены принимать из-за российских ударов ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины.

При этом объемы и время применения графиков отключений света могут менять в течение дня.