Графики будут мягче: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях света 1 ноября

В Украине завтра, 1 ноября, планируют отключать свет по графикам. Но ограничения будут менее жесткими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
"Завтра, 1 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления", - отметили в "Укрэнерго".
По данным компании, с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом 0,5 очереди.
Также с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.
В "Укрэнерго" обратили внимание, что такие меры вынуждены принимать из-за российских ударов ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины.
При этом объемы и время применения графиков отключений света могут менять в течение дня.
Напомним, Россия с начала октября провела три массированных удара по Украине. Главной целью россиян стали объекты энергетической инфраструктуры.
Последний массированный удар произошел в ночь на 30 октября. Россияне, в частности, атаковали энергетические объекты в Ладыжине, Добротворе и Бурштыне.
На этом фоне в западной части Украины начались перебои со светом.
Для обстрела россияне использовали сотни ударных дронов, а также баллистические и крылатые ракеты.
Все детали о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
Стоит заметить, что Украина дает отпор россиянам. В частности, сегодня, 31 октября, Военно-морские силы ВСУ сообщили, что нанесли удар ракетами "Нептун" по Орловской ТЭЦ и подстанции "Новобрянская".
Военные обратили внимание, что за счет этих объектов обеспечивается электроснабжение российской военной промышленности.