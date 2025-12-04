Графики на 5 декабря: "Укрэнерго" рассказало, как будут выключать свет

Свет будут выключать и в дальнейшем в результате массированных обстрелов энергетических объектов Украины. В пятницу, 5 декабря, в областях будут действовать следующие ограничения:

с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 3 очередей ;

; с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Укрэнерго" призвало всех граждан экономно потреблять электроэнергию после ее появления по графику. Украинцам также необходимо следить за сообщениями в соцсетях облэнерго, поскольку в течение суток объемы и время ограничений могут меняться.

Стоит отметить, что сегодня, 4 декабря, в областях применяются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничения мощности для промышленности.