С графиками и экстренно: как сегодня в Киеве выключают свет

В Киеве сегодня на правом берегу будут действовать графики отключений света, а вот на левом - все еще продолжаются экстренные отключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Напомним, по указанию "Укрэнерго" в Украине сегодня действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Они касаются как бытовых, так и промышленных потребителей.
Однако в Киеве после вчерашней атаки РФ ситуация с энергоснабжением остается сложной.
Графики отключений света для правого берега Киева на сегодня
В ночь на 27 декабря и утром российские войска нанесли по Украине масштабный комбинированный удар, применив ракеты разных типов и ударные дроны.
В Министерстве энергетики сообщили, что под вражеский огонь попали объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и области. В результате атаки серьезные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи и отдельные генерирующие мощности.
Главным направлением атаки РФ были Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали сразу в семи районах города.
