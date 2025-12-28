З графіками та екстрено: як сьогодні у Києві вимикають світло

У Києві сьогодні на правому березі будуть діяти графіки відключень світла, а ось на лівому - все ще тривають екстрені відключення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Нагадаємо, за вказівкою "Укренерго" в Україні сьогодні діють стабілізаційні відключення електроенергії. Вони стосуються як побутових, так і промислових споживачів.
Однак у Києві після вчорашньої атаки РФ ситуація з енергопостачання залишається складною.
Графіки відключень світла для правого берега Києва на сьогодні
У ніч на 27 грудня та вранці російські війська завдали по Україні масштабного комбінованого удару, застосувавши ракети різних типів і ударні дрони.
У Міністерстві енергетики повідомили, що під ворожий вогонь потрапили об’єкти генерації, передачі й розподілу електроенергії в Києві та області. Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі та окремі генерувальні потужності.
Головним напрямком атаки РФ були Київ і Київська область - у столиці наслідки зафіксували одразу в семи районах міста.
Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.