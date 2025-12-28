UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

З графіками та екстрено: як сьогодні у Києві вимикають світло

Ілюстративне фото: у Києві сьогодні вимикають світло (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві сьогодні на правому березі будуть діяти графіки відключень світла, а ось на лівому - все ще тривають екстрені відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Нагадаємо, за вказівкою "Укренерго" в Україні сьогодні діють стабілізаційні відключення електроенергії. Вони стосуються як побутових, так і промислових споживачів.

Однак у Києві після вчорашньої атаки РФ ситуація з енергопостачання залишається складною. 

Графіки відключень світла для правого берега Києва на сьогодні

  • Підгрупа 1.1 відключення: з 00:00 до 04:30, з 11:00 до 15:00, з 21:30 до 24:00
  • Підгрупа 1.2 відключення: з 00:00 до 04:30, з 11:00 до 15:00, з 21:30 до 24:00
  • Підгрупа 2.1 відключення: з 00:00 до 04:30, з 11:00 до 15:00, з 21:30 до 24:00
  • Підгрупа 2.2 відключення: з 00:00 до 04:30, з 11:00 до 15:00, з 21:30 до 24:00
  • Підгрупа 3.1 відключення: з 04:00 до 08:00, з 14:30 до 18:30
  • Підгрупа 3.2 відключення: з 04:00 до 08:00, з 14:30 до 18:30
  • Підгрупа 4.1 відключення: з 04:00 до 08:00, з 14:30 до 18:30
  • Підгрупа 4.2 відключення: з 04:00 до 08:00, з 14:30 до 18:30
  • Підгрупа 5.1 відключення: з 00:00 до 01:30, з 07:30 до 11:30, з 18:00 до 22:00
  • Підгрупа 5.2 відключення: з 00:00 до 01:30, з 07:30 до 11:30, з 18:00 до 22:00
  • Підгрупа 6.1 відключення: з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:30, з 18:00 до 22:00
  • Підгрупа 6.2 відключення: з 00:00 до 00:30, з 18:00 до 22:00
 

 

Масштабна атака РФ на Україну 27 грудня

У ніч на 27 грудня та вранці російські війська завдали по Україні масштабного комбінованого удару, застосувавши ракети різних типів і ударні дрони.

У Міністерстві енергетики повідомили, що під ворожий вогонь потрапили об’єкти генерації, передачі й розподілу електроенергії в Києві та області. Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі та окремі генерувальні потужності.

Головним напрямком атаки РФ були Київ і Київська область - у столиці наслідки зафіксували одразу в семи районах міста.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиївГрафіки відключення світлаВідключеня світлаБлекаут