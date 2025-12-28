З графіками та екстрено: як сьогодні у Києві вимикають світло

Нагадаємо, за вказівкою "Укренерго" в Україні сьогодні діють стабілізаційні відключення електроенергії. Вони стосуються як побутових, так і промислових споживачів.

Однак у Києві після вчорашньої атаки РФ ситуація з енергопостачання залишається складною.

Графіки відключень світла для правого берега Києва на сьогодні