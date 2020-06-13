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Графік проведення ЗНО-2020 можуть змінити

Новини » Коронавірус     13.06.2020 - 17:31
Графік проведення ЗНО-2020 можуть змінити
Фото: запрошення на ЗНО (УНІАН)

Рішення ухвалять 20-22 червня

Наразі епідемічна ситуація в Україні дозволяє провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) по запланованому графіку. Але у разі погіршення ситуації може бути ухвалене рішення про його перенесення.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він нагадав, що основна сесія ЗНО запланована на 25 червня і наразі показники захворюваності дозволяють не змінювати цю дату. Водночас тендеції і введені нещодавно карантинні пом’якшення свідчать про те, що ситуація із захворюваністю може погіршитися.

"Сьогодні комісія з ТЕБ та НС розглянула два показники, оцінка яких саме 20-22 червня буде свідчити про те, чи буде можливість проведення ЗНО в запропоновані терміни, чи потрібно буде повернутись до цього питання і в подальшому переглянути в разі, якщо епідситуація на території нашої держави не буде дозволяти провести його у визначені терміни", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні Кабінет міністрів скасував пробне ЗНО у пунктах проведення.

Водночас, пробне ЗНО можна скласти онлайн, Український центр оцінювання якості освіти розповів, як це зробити.

Основна сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня, додаткова сесія заплановано на 23 липня - 11 серпня.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України ВНО
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