График проведения ВНО-2020 могут изменить

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Решение примут 20-22 июня

В настоящее время эпидемическая ситуация в Украине позволяет провести внешнее независимое оценивание (ВНО) по запланированному графику. Но в случае ухудшения ситуации может быть принято решение о его переносе.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он напомнил, что основная сессия ВНО запланирована на 25 июня и в настоящее время показатели заболеваемости позволяют не менять эту дату. В то же время тенденции и введенные недавно карантинные смягчения свидетельствуют о том, что ситуация с заболеваемостью может ухудшиться.

"Сегодня комиссия по ТЭБ и ЧС рассмотрела два показателя, оценка которых именно 20-22 июня будет свидетельствовать о том, будет ли возможность проведения ВНО в предложенные сроки, или нужно будет вернуться к этому вопросу и в дальнейшем пересмотреть в случае, если эпидситуация на территории нашего государства не будет позволять провести его в определенные сроки", - заявил Ляшко.

Напомним, из-за распространения коронавируса в Украине Кабинет министров отменил пробное ВНО в пунктах проведения.

Одновременно с тем, пробное ВНО можно сдать онлайн, Украинский центр оценивания качества образования рассказал, как это сделать.

Основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля, дополнительная сессия запланирована на 23 июля - 11 августа.

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Автор: Анастасия Светлевская