Град і злива: в Україні оголошено штормове попередження

Фото: дощ (РБК-Україна)

У західних областях погіршиться погода

За даними Українського Гідрометцентру, в Україні оголошено штормове попередження. Погода погіршиться у західних областях.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Завтра будуть грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, атмосферний фронт циклону Dana принесе грозові дощі у Вінницьку, Київську, Житомирську, західні області, у середу протягом дня очікується +30+35 градусів, у західних областях +26+30 градусів.

Зазначимо, сьогодні погода в південних та східних регіонах України погіршилась, синоптики оголосили грозу.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у серпні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла).

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі.