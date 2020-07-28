Синоптики попередили про грози в Україні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Такі данні надав Український гідрометцентр

Сьогодні, 28 липня, погода в південних та східних регіонах України погіршиться. Такі данні надав Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, синоптики попереджають про грози у південно-східній частині України.

Нагадаємо, 28 липня погода переважно на всій території України буде сухою, однак у п'ятьох регіонах очікуються грозові дощі, а температура повітря коливатиметься від +25 до +33.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у серпні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла).

Додамо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі.