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Синоптики попередили про грози в Україні

Україна, Вівторок 28 липня 2020 08:55
Синоптики попередили про грози в Україні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Такі данні надав Український гідрометцентр

Сьогодні, 28 липня, погода в південних та східних регіонах України погіршиться. Такі данні надав Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, синоптики попереджають про грози у південно-східній частині України.

Нагадаємо, 28 липня погода переважно на всій території України буде сухою, однак у п'ятьох регіонах очікуються грозові дощі, а температура повітря коливатиметься від +25 до +33.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у серпні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла).

Додамо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі.

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