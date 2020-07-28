ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Град и ливень: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Вторник 28 июля 2020 15:08
Град и ливень: в Украине объявлено штормовое предупреждение
Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В западных областях ухудшится погода

По данным Украинского Гидрометцентра, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Погода ухудшится в западных областях.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Завтра будут грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

Напомним, атмосферный фронт циклона Dana принесет грозовые дожди в Винницкую, Киевскую, Житомирскую, западные области, в среду в течение дня ожидается +30+35 градусов, в западных областях +26+30 градусов.

Отметим, что сегодня погода в южных и восточных регионах Украины ухудшилась, синоптики объявили грозу.

РБК-Украина ранее сообщало, что в августе 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла).

По данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ПогодаШтормовое предупреждение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь