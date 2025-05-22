Модричу в "Реале" указали на дверь: при чем здесь Алонсо

Хорватский полузащитник Лука Модрич завершит свою 13-летнюю карьеру в мадридском "Реале" после Клубного чемпионата мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на COPE .

Когда состоится последний матч

Несмотря на желание 39-летнего футболиста остаться в команде, клуб не планирует продолжать с ним сотрудничество. Модрич, по его словам, не получил ни одного предложения о продлении контракта от руководства "Реала".

Ожидается, что полузащитник попрощается с болельщиками "сливочных" в матче последнего тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада", который состоится в субботу, 24 мая, на "Сантьяго Бернабеу".

Отмечается, что решение о расставании с хорватом было принято руководством клуба и не связано с будущим главным тренером Хаби Алонсо.

Модрич присоединился к "Реалу" летом 2012 года, перейдя из лондонского "Тоттенхэма" за 35 миллионов евро. За 13 сезонов в составе "сливочных" он выиграл 28 трофеев, включая шесть Лиг чемпионов, четыре титула чемпиона Испании и два Кубка страны. В 2018 году хорват получил "Золотой мяч", став первым игроком, который прервал гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В текущем сезоне полузащитник провел 56 матчей, забил 4 гола и сделал 9 ассистов. Всего в составе "Реала" он сыграл 590 матчей, забив 43 мяча.

Кроме Модрича, в последнем матче Ла Лиги с "Реалом" также попрощаются главный тренер Карло Анчелотти и футболисты - Лукас Васкес и Хесус Вальехо. Последний не полетит даже на Клубный чемпионат мира в США, тогда как Модрич и Васкес еще примут участие в этом турнире.