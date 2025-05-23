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"Gracias, Carlo": "Реал" официально попрощался с Анчелотти

Мадрид, Пятница 23 мая 2025 13:52
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"Gracias, Carlo": "Реал" официально попрощался с Анчелотти Фото: За время работы на "Сантьяго Бернабеу" Анчелотти завоевал 15 трофеев (realmadrid.com)
Автор: Андрей Костенко

Сегодня мадридский "Реал" официально объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Карло Анчелотти. Итальянский специалист, который вошел в историю клуба как самый титулованный наставник, покидает команду после невероятно успешного периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Шесть сезонов Анчелотти в "Реале"

В официальном заявлении "Реал" поблагодарил Анчелотти за его вклад и назвал его одной из самых выдающихся легенд не только в истории клуба, но и всего мирового футбола.

За шесть сезонов во главе "бланкос" он завоевал 15 трофеев, среди которых:

  • 3 Лиги чемпионов
  • 3 Клубные чемпионаты мира
  • 3 Суперкубка УЕФА
  • 2 чемпионата Испании
  • 2 Кубка Испании
  • 2 Суперкубка Испании

Президент клуба Флорентино Перес отметил: "Карло Анчелотти навсегда останется частью большой семьи мадридистов. Мы гордимся тем, что имели такого тренера, который принес столько побед и был образцом ценностей нашего клуба".

&quot;Gracias, Carlo&quot;: &quot;Реал&quot; официально попрощался с Анчелотти

Прощальный матч для тренера и не только

Завтра, 24 мая, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится последний для Анчелотти матч в роли наставника "Реала". "Королевский клуб" в финальном туре Ла Лиги сыграет с "Реал Сосьедадом" (начало - в 17:15 по Киеву). Во время него клуб торжественно попрощается с тренером, который стал символом эпохи.

Кроме тренера, с болельщиками на домашней арене попрощается еще одна легенда "Реала" - 39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич. Он провел в мадридском клубе 13 сезонов и выиграл 28 трофеев, включая шесть Лиг чемпионов.

В последнем матче Ла Лиги с болельщиками "Реала" также попрощаются футболисты Лукас Васкес и Хесус Вальехо.

Впрочем, Модрич и Васкес еще примут участие в составе команды в Клубном чемпионате мира, который в июне стартует в США.

Ранее Постекоглу вошел в историю, выиграв ЛЕ во главе "Тоттенхэма".

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