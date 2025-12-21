В Грабовском продолжаются бои, ВСУ пытаются вытеснить врага в РФ

В военном командовании отметили, что украинские защитники прилагают максимальные усилия для уничтожения противника и восстановления контроля над населенным пунктом.

"Сейчас в поселке Грабовское продолжаются бои. Украинские защитники прилагают усилия к выбиванию оккупантов на российскую территорию", - сказано в сообщении.

В то же время военные опровергли информацию, которая появлялась в медиапространстве, о присутствии российских подразделений в соседнем поселке Рясное. По официальным данным, на данный момент оккупанты там отсутствуют.



Что предшествовало

Ранее в медиа появлялись сообщения о якобы прорыве российских войск через государственную границу в Сумской области и их заходе в село Грабовское. Также утверждалось, что оккупанты могли принудительно вывезти более 50 жителей на территорию РФ для так называемых "фильтрационных процедур" и продвигаться в сторону других населенных пунктов.

Впрочем, в Сумской областной военной администрации тогда уточнили, что на фоне обострения ситуации в приграничных громадах региона продолжается эвакуация гражданского населения. В частности, по данным ОВА, из Краснопольской громады часть жителей, которые ранее отказывались выезжать, эвакуировали с применением бронированного транспорта.