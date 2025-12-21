В Грабовском продолжаются бои, ВСУ пытаются вытеснить врага в РФ

В поселке Грабовское, что в Сумской области, продолжаются боевые действия, украинские силы обороны ведут бои с российскими оккупантами и пытаются вытеснить их на территорию РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку объединенных сил в Telegram.
В военном командовании отметили, что украинские защитники прилагают максимальные усилия для уничтожения противника и восстановления контроля над населенным пунктом.
"Сейчас в поселке Грабовское продолжаются бои. Украинские защитники прилагают усилия к выбиванию оккупантов на российскую территорию", - сказано в сообщении.
В то же время военные опровергли информацию, которая появлялась в медиапространстве, о присутствии российских подразделений в соседнем поселке Рясное. По официальным данным, на данный момент оккупанты там отсутствуют.
Ранее в медиа появлялись сообщения о якобы прорыве российских войск через государственную границу в Сумской области и их заходе в село Грабовское. Также утверждалось, что оккупанты могли принудительно вывезти более 50 жителей на территорию РФ для так называемых "фильтрационных процедур" и продвигаться в сторону других населенных пунктов.
Впрочем, в Сумской областной военной администрации тогда уточнили, что на фоне обострения ситуации в приграничных громадах региона продолжается эвакуация гражданского населения. В частности, по данным ОВА, из Краснопольской громады часть жителей, которые ранее отказывались выезжать, эвакуировали с применением бронированного транспорта.
Впоследствии уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что 18 декабря российские военные незаконно задержали около 50 гражданских жителей села Грабовское Сумской области. По его словам, людей удерживали без связи и надлежащих условий, а уже 20 декабря принудительно вывезли на территорию России.
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов также сообщил, что вечером 20 декабря российские военные действительно вывезли из населенного пункта около 50 человек, преимущественно гражданских мужчин.
Он добавил, что вблизи села оккупанты пытались создать так называемую зону инфильтрации глубиной до одного километра, при этом подчеркнув, что эти действия не имеют признаков масштабного прорыва.