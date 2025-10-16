ua en ru
Китай и Франция сближаются: что скрывает новый стратегический диалог

Четверг 16 октября 2025 07:50
Китай и Франция сближаются: что скрывает новый стратегический диалог Фото: Президент Франции Эмануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Китай объявил о намерении укрепить стратегические связи с Францией, открывая новый этап двустороннего сотрудничества в экономике, энергетике и безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время встречи министра иностранных дел КНР Ван И с советником президента Франции по дипломатии Эммануэлем Бонном, Китай выразил готовность углублять стратегические отношения с Францией.

В частности Ван И во время встречи подчеркнул важность углубления стратегического взаимного доверия и продвижения всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, министр отметил, что Китай ожидает от Франции устойчивых политических гарантий для развития двусторонних отношений, хотя деталей относительно этого не раскрыл.

Среди ключевых направлений для сотрудничества Ван И выделил:

  • гражданскую ядерную энергетику;
  • аэрокосмическую отрасль;
  • сельское хозяйство и пищевую промышленность;
  • искусственный интеллект;
  • новые виды энергии.

По его словам, развитие этих сфер позволит обеим странам укрепить экономическую стабильность и технологический потенциал.

Кроме экономических тем, стороны обсудили кризис в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы глобального управления. Обе страны согласились поддерживать координированную коммуникацию по важным международным вызовам.

Аналитики отмечают, что этот шаг Китая может свидетельствовать о стремлении Пекина усилить свое влияние в Европе, одновременно создавая более устойчивые политические и экономические отношения с ключевыми западными партнерами.

Напомним, Китай в течение более 10 лет систематически получал доступ к секретным правительственным системам Великобритании, взламывая документы низкого и среднего уровня секретности.

По данным источников, знакомых с ситуацией, среди полученной информации были конфиденциальные документы по вопросам правительственной политики, частные переписки и отдельные дипломатические телеграммы.

