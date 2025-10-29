ua en ru
Главная » Новости » В мире

Франция приняла на вооружение новую ракету ядерного сдерживания M51.3: на что она способна

Франция, Среда 29 октября 2025 13:00
Франция приняла на вооружение новую ракету ядерного сдерживания M51.3: на что она способна Иллюстративное фото: Франция приняла на вооружение новую ракету ядерного сдерживания M51.3 (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Франция официально поставила на вооружение обновленную версию своей межконтинентальной баллистической ракеты M51.3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Actu.fr.

Как пишет издание, эти ракеты будут устанавливаться на французских атомных подводных лодках с баллистическими ракетами (SNLE). В минобороны Франции заявили, что новая версия ракеты M51.3 уже введена в эксплуатацию и станет ключевым элементом модернизации французских сил ядерного сдерживания.

"Третья версия стратегической баллистической ракеты подводного базирования M51 (M51.3) поступила на вооружение, что стало важным шагом в модернизации океанического компонента французского ядерного сдерживания", - сообщили в минобороны страны.

Министерство обороны Франции пояснило, что стратегическая баллистическая ракета подводного базирования M51 - это межконтинентальная ракета с раздельной ядерной боевой частью.

Она находится на вооружении Французских стратегических океанических сил (FOST) с 2010 года и имеет три модификации: M51.1, M51.2 и M51.3.

Новая версия

Последняя версия, M51.3, оснащена новыми ядерными боеголовками TNO-2. Ее ввод в эксплуатацию стал финальным этапом 12-летней программы модернизации. По данным французских военных, ракета имеет увеличенную дальность, более высокую точность и более мощную бронепробиваемость.

M51.3 будет устанавливаться на четырех французских подводных лодках с баллистическими ракетами (SNLE), в том числе на "Le Triomphant". При этом как минимум одна из лодок будет постоянно находиться в океане, чтобы обеспечить Франции возможность нанести ядерный удар даже в случае атаки.

Разработка M51.3 стала результатом совместной работы Агентства оборонных закупок (DGA), Объединенного комитета начальников штабов, ВМС Франции, Комиссии по атомной и альтернативной энергетике (CEA) и компании ArianeGroup.

Кроме этого, Франция уже начала новый этап модернизации - M51.4. Контракт на разработку передан компании ArianeGroup еще в августе. Как сообщил премьер-министр Себастьян Лекорню, новая ракета уже находится на борту атомной подводной лодки и проходит этап учебных испытаний.

Стоит напомнить, что ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна готова в будущем разместить на своей территории британские истребители F-35A, способные нести ядерные бомбы.

Франция Ядерное оружие
