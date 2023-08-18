RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Игра РФ со взрывчаткой на Запорожской АЭС угрожает экологической катастрофой для Украины и Европы, - Ермак

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "игра со взрывчаткой" на Запорожской АЭС угрожает экологической катастрофой как для Украины, так и всей Европы. Мировые лидеры должны действовать немедленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку Ермака в соавторстве с Марготом Вальстремом для NV.

"Россия сознательно нацелилась на окружающую среду Украины: ее реки, леса и поля. Многие природные заповедники Украины - их животный и морской мир, вода и поразительное биоразнообразие - понесли страшные убытки и загрязнения. Токсины попадают в окружающую среду из поврежденных промышленных предприятий и инфраструктурных объектов. Глобальная продовольственная безопасность находится под угрозой. Мир не может позволить себе игнорировать эту растущую экологическую угрозу", - подчеркнул Ермак.

По его словам, угроза окружающей среде Украины особенно обострилась в июне из-за ужасной аварии на огромной дамбе в Новой Каховке, которая сдерживала одно из крупнейших водохранилищ в Европе.

"Это была не случайная авария: плотина была под контролем России, когда произошел внутренний взрыв в проходе, который полностью разрушил ее бетонный фундамент. Это привело к катастрофическому наводнению, которое разрушило более 40 городов и сел и один из самых ценных сельскохозяйственных регионов мира. Тонны нефти пролились в реку Днепр. Огромное количество мин попало в реку и Черное море, что привело к утечке токсичных веществ", - говорится в статье.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня.

По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

По данным НБУ, подрыв россиянами Каховской ГЭС, прежде всего, имеет значительные гуманитарно-экологические последствия как для пострадавшего региона, так и для соседних. Воздействие на экономику в 2023 году будет умеренным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСАндрей Ермак