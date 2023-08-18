Игра РФ со взрывчаткой на Запорожской АЭС угрожает экологической катастрофой для Украины и Европы, - Ермак

"Россия сознательно нацелилась на окружающую среду Украины: ее реки, леса и поля. Многие природные заповедники Украины - их животный и морской мир, вода и поразительное биоразнообразие - понесли страшные убытки и загрязнения. Токсины попадают в окружающую среду из поврежденных промышленных предприятий и инфраструктурных объектов. Глобальная продовольственная безопасность находится под угрозой. Мир не может позволить себе игнорировать эту растущую экологическую угрозу", - подчеркнул Ермак.

По его словам, угроза окружающей среде Украины особенно обострилась в июне из-за ужасной аварии на огромной дамбе в Новой Каховке, которая сдерживала одно из крупнейших водохранилищ в Европе.

"Это была не случайная авария: плотина была под контролем России, когда произошел внутренний взрыв в проходе, который полностью разрушил ее бетонный фундамент. Это привело к катастрофическому наводнению, которое разрушило более 40 городов и сел и один из самых ценных сельскохозяйственных регионов мира. Тонны нефти пролились в реку Днепр. Огромное количество мин попало в реку и Черное море, что привело к утечке токсичных веществ", - говорится в статье.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня.

По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

По данным НБУ, подрыв россиянами Каховской ГЭС, прежде всего, имеет значительные гуманитарно-экологические последствия как для пострадавшего региона, так и для соседних. Воздействие на экономику в 2023 году будет умеренным.