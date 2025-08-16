RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

"Игра за будущее Европы": Туск предупредил о решающем этапе в войне против России

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Борьба за будущее Украины и безопасность всей Европы входит в решающую фазу. В нынешней ситуации критически важно, чтобы Запад сохранял единство и действовал сообща.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что борьба за будущее Украины и европейскую безопасность вступила в "решающую фазу". На фоне этого он призвал Запад сохранить единство в противостоянии российскому диктатору Владимиру Путину.

"Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу. Сегодня еще более очевидно, что Россия уважает только сильных, а Путин в очередной раз доказал, что является хитрым и безжалостным игроком. Поэтому так важно сохранить единство всего Запада", - подчеркнул премьер.

Заметим, что еще в начале этой недели президент США Дональд Трамп в последний момент попросил польского президента Кароля Навроцкого присоединиться к телеконференции с европейскими лидерами по Украине в среду.

По словам Туска Навроцкий также присутствовал на телефонном разговоре между Трампом и европейскими лидерами в пятницу вечером после саммита с Путиным на Аляске.

Встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин вчера, 15 августа, провели переговоры на военной базе в Анкоридже на Аляске.

Встреча состоялась в формате "три на три" и длилась почти три часа. Со стороны США вместе с Трампом были государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф. Российскую делегацию, кроме Путина, представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

После переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию, однако журналистам не разрешили задавать вопросы.

Трамп заявил, что соглашения по Украине достичь не удалось, впрочем якобы "определенный прогресс есть".

В Европе уже реагируют на встречу Трампа и Путина. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Отметим, что после встречи с Путиным Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее было известно, что их телефонный разговор с участием европейских союзников длился более 1,5 часа.

РБК-Украина сообщало, кто еще кроме Зеленского, участвовал в разговоре.

Война России против Украины