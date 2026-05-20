В ВСУ будут учить сбивать "Шахеды" по-новому

17:16 20.05.2026 Ср
2 мин
Что поможет эффективнее ликвидировать угрозу из неё?
aimg Константин Широкун
Фото: в ВСУ будут учить сбивать "Шахеды" по-новому (Getty Images)
В ВСУ появился новый отечественный тренажер для подготовки операторов переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger, как охотятся на "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Отмечается, что американские ПЗРК FIM-92 Stinger находятся на вооружении у ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения. Благодаря инфракрасной головке самонаведения Stinger эффективно захватывает тепловой след двигателя "Шахеда" и уничтожает его прямым попаданием.

Обучение персонала требует немало ресурса - использование установок для изучения узлов и агрегатов, ракет, блоков-охладителей, блоков питания, амортизации самих установок и тому подобное. Использование тренажеров сводит эти затраты к минимуму.

Лазерный тренажер FIM-92 Stinger полностью идентичен боевому ПЗРК, повторяет его габариты, вес и алгоритм работы.

Тренажер позволяет отрабатывать полный цикл действий оператора:

  • обнаружение воздушной цели;
  • захват;
  • сопровождение;
  • выстрел;
  • поражение.

В роли целей используются беспилотные летательные аппараты, которые имитируют различные типы угроз - БпЛА, крылатые ракеты, самолеты, вертолеты.

Интересно, что тренажер фиксирует правильность действий оператора: скорость обнаружения цели, точность наведения, корректность выполнения пуска.

Ранее сообщалось, что активное применение новых решений с беспилотниками связано с ростом их роли на поле боя.

Сейчас Силы обороны Украины удерживают преимущество в ударных дронах, а соотношение на фронте оценивается примерно как 1,3 к 1 в пользу ВСУ.

В то же время Россия пытается изменить ситуацию. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ планирует увеличить группировку войск беспилотных систем до 101 тысячи человек, в том числе для усиления позиций на южных направлениях, где она теряет инициативу.

