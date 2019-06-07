ГПУ роз'яснила вироки по справі Гандзюк

Фото: акції по справі Гандзюк (РБК-Україна

В ГПУ заявили, що інформація про пом'якшення відповідальності засуджених не відповідає дійсності

У Генеральній прокуратурі України (ГПУ) роз'яснили вироки п'ятьом підозрюваним у нападі на громадську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Вони спростовують інформацію ЗМІ щодо ходу досудового розслідування по справі про вбивство активістки.

"Генеральна прокуратура України, яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, неодноразово повідомляла, що на підставі доказів, засудженим особам було змінено підозру за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, вчинене групою осіб, з метою залякування, вчинене на замовлення, що спричинило смерть потерпілого). У подальшому засудженні звернулися з відповідними клопотаннями до прокурора щодо укладення угод про визнання винуватості", - заявили у прес-службі.

Зокрема, у ГПУ нагадали, що такі угоди були укладені і вироком суду від 6 червня 2019 року затверджені. Засуджені визнали свою вину у вчиненні кримінального правопорушення і дали покази щодо причетності до вчинення злочину інших співучасників.

"Генеральна прокуратура України неухильно дотримується загальних засад кримінального провадження, у т.ч. і принципу гласності у своїй роботі. Хід підготовчого засідання транслювався в онлайн-режимі. Ніяких відхилень від вимог Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України під час досудового розслідування та судового розгляду обвинувального акту не допущено. А тому будь-які посилання на пом'якшення відповідальності засуджених з боку правоохоронних та судових органів у ЗМІ та коментарі окремих осіб є суб’єктивними твердженнями і не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора суд засудив Сергія Торбіна до шести років і шести місяців в'язниці, Микиті Грабчук суд дав шість років в'язниці, Володимиру Васяновичу і В'ячеславу Вишневському - чотири роки, Віктору Горбунову - три роки.

Наразі продовжується суд на Владиславом Мангером, підозрюваним у замовленні нападу на активістку. В кінці травня суд пом'якшив міру запобіжного заходу Мангеру і дозволив пересуватися в межах Херсонської області без дозволу слідства.