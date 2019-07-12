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НАБУ викликало на допит Луценка

Новини » Політика    12.07.2019 - 15:22
НАБУ викликало на допит Луценка
Фото: Юрій Луценко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Допит призначений на 15 липня

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викликало генерального прокурора Юрія Луценка на допит, який призначений на понеділок, 15 липня. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, допит буде щодо прийняття генпрокурором процесуального рішення про передачу справи у відношенні учасника Евромайдана Івана Бубєнчика.

"Його викликають в понеділок на 15:00 з приводу прийняття процесуального рішення про передачу справи у відношенні учасника євромайдан Бубєнчика. Тоді генпрокурор прийняв процесуальне рішення про новий склад прокурорів. Адже саме упередженість і затягування процесу тоді піднялася хвиля обурення учасників євромайдан. Відповідно тому була реакція генпрокурора ", - розповіла Сарган.

Як повідомила Сарган, передача справи була необхідна для здійснення ефективного досудового розслідування. Втім, НАБУ через ці дії Юрія Луценка було відкрито кримінальне провадження за статтею зловживання службовим становищем.

"Групу прокурорів тоді очолила керуючий заступник прокурора управління спецрозслідувань ГПУ (Сергія Горбатюк - ред.) Анжела Стрижевська. Тоді відбулася перекваліфікація справи в цьому виробництві. А НАБУ відкрило справу проти Луценка - ред.) за статтею 364 "зловживання службовим становищем ", - додала вона.

Зазначимо, активіста Евромайдана Івана Бубєнчика підозрюють у вбивстві правоохоронця і військовослужбовця внутрішніх військ, а також у замаху на вбивство військовослужбовця. Він заявляв, що з автомата Калашникова вбив двох командирів "Беркута".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Державне бюро розслідувань викликає на допит п'ятого президента України Петра Порошенка. Допит повинен відбудуться в середу, 17 липня.

Крім того, Юрій Луценко заявив, що детективу НАБУ оголосили підозру у справі про розкрадання в "Укроборонпромі". Зокрема, Луценко зазначив, що ДБР буде в першу чергу розслідувати дії директора НАБУ Артема Ситника, який не передав цю справу в створену службу внутрішнього контролю.

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