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ГПУ викликала Добкіна на допит

Новини » Політика    16.07.2019 - 21:32
ГПУ викликала Добкіна на допит
Фото: Михайло Добкін (opposition.org.ua)

Допит призначений на 25 липня

Генеральна прокуратура України (ГПУ) викликала народного депутата Михайла Допкина на допит за фактом замаху на вбивство колишнього президента Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повестку на сайті ГПУ.

Як повідомляється, допит призначено на 25 липня в 11:00.

Зазначимо, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження в травні 2015 року за фактом замаху на колишнього президента Віктора Януковича 21-22 лютого 2014 року.

Нагадаємо, у той час Михайло Добкін очолював Харківську область. 22 лютого 2014 в Харкові відбувся з'їзд депутатів, в якому повинен був взяти участь Янукович. Але Добкін, за його ж словами, нібито переконав президента на з'їзд не їхати.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Національне антикорупційне бюро України викликало генерального прокурора Юрія Луценка на допит, який призначений на понеділок, 15 липня. Допит проходив по справі щодо прийняття генпрокурором процесуального рішення про передачу справи у відношенні учасника Евромайдана Івана Бубонця.

Крім того, Державне бюро розслідувань викликає на допит п'ятого президента України Петра Порошенка. Допит повинен відбудуться в середу, 17 липня.


 
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