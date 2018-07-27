ГПУ повідомила про підозру екс-замголови Дніпровського райсуду Києва

У ГПУ готують клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу

Департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури інформує, що колишньому заступнику голови Дніпровського районного суду столиці 25 липня повідомили про підозру у неправомірності рішень щодо учасників Майдану. Про це сказано у повідомленні Департаменту у Facebook.

У відомстві зазначили, що продовжують розслідувати ряд справ за фактами протидії протестним акціям. Зокрема, йдеться про протиправне переслідування працівниками правоохоронних органів та суду учасників мітингів та зборів у Києві в січні-лютому 2014 року.

Вказано, що в одному з таких кримінальних проваджень перевіряється правомірність дій та рішень правоохоронних органів і Дніпровського райсуду при затриманні, притягненні до кримінальної відповідальності та застосуванні запобіжних заходів щодо 11 людей у період 18-19 лютого 2014 року.

"На підставі зібраних доказів у межах цього кримінального провадження 25.07.2018… здійснено повідомлення про підозру колишньому заступнику голови Дніпровського районного суду м. Києва у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, здійснене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудних ухвал, що спричинило тяжкі наслідки)", - сказано у повідомленні.

Зокрема, чиновнику закидається прийняття неправомірних рішень щодо 2 осіб, котрі були затримані та притягнуті до кримінальної відповідальності із явними і грубими порушення вимог кримінального процесуального законодавства нібито за участь у масових заворушеннях.

"На цей час готується клопотання слідчому судді про застосування до підозрюваного відповідного запобіжного заходу", - додали у ГПУ.

Нагадаємо, ГПУ анонсувала проведення на вулиці Інститутській у Києві додаткових слідчих експериментів для відтворення епізодів 20 лютого 2014 року у справах Майдану.