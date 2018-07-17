По делам Майдана на Институтской проведут новые следственные эксперименты, - Горбатюк

Планируется провести дополнительные эксперименты по 48 убийствам, произошедшим на Майдане 20 февраля 2014 года

Для воспроизведения эпизодов 20 февраля 2014 года в делах Майдана со вторника на улице Институтской в ​​Киеве проведут дополнительные следственные эксперименты. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает "Укринформ".

Так, следователи планируют, по возможности, провести дополнительные эксперименты по 48 убийствам, которые имели место на улице Институтской 20 февраля.

Указано, что следственные действия планируется завершить не позднее, чем за три месяца. При этом Горбатюк не исключил, что они могут завершиться раньше.

"Буквально с сегодняшнего дня будут организованы проведения первых следственных экспериментов... Мы для себя планируем не позднее 3 месяцев эти следственные действия завершить", - отметил представитель ГПУ.

Горбатюк подчеркнул, что следственные эксперименты организовывали и на этапе до передачи в суды обвинений в суде в 2015-16 годах, и во время судебного рассмотрения этих дел. Однако по разным причинам те эксперименты или не были завершены, или появились новые видеозаписи и другие доказательства, на основе которых необходимо проводить дополнительные эксперименты.

По его словам, для проведения следственных действий переданы приглашения защитникам бывших беркутовцев, которые являются обвиняемыми по делам Майдана.

"Или они согласятся или нет - в настоящее время не известно, но если они согласятся, то, конечно, они будут участвовать в этом следственном эксперименте", - добавил Горбатюк.

Напомним, ранее Горбатюк сообщал, что в суд направлены обвинительные акты по делам Майдана, касающиеся 255 человек.