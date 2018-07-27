ГПУ сообщила о подозрении экс-замглавы Днепровского райсуда Киева

В ГПУ готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения

Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры информирует, что бывшему заместителю главы Днепровского районного суда столицы 25 июля сообщили о подозрении в неправомерности решений в отношении участников Майдана. Об этом говорится в сообщении Департамента в Facebook.

В ведомстве отметили, что продолжают расследовать ряд дел по фактам противодействия протестным акциям. В частности, речь идет о противоправном преследования сотрудниками правоохранительных органов и суда участников митингов и собраний в Киеве в январе-феврале 2014 года.

Указано, что в одном из таких уголовных производств проверяется правомерность действий и решений правоохранительных органов и Днепровского райсуда при задержании, привлечении к уголовной ответственности и применении мер пресечения в отношении 11 лиц в период 18-19 февраля 2014 года.

"На основании собранных доказательств в рамках этого уголовного производства 25.07.2018... сообщено о подозрении бывшему заместителю главы Днепровского районного суда г. Киева в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудных решений, повлекшее тяжкие последствия)", - сказано в сообщении.

В частности, чиновнику вменяется принятие неправомерных решений по 2 лицам, которые были задержаны и привлечены к уголовной ответственности с явными и грубыми нарушениями требований уголовного процессуального законодательства якобы за участие в массовых беспорядках.

"В настоящее время готовится ходатайство следственному судье о применении к подозреваемому соответствующей меры пресечения", - добавили в ГПУ.

Напомним, ГПУ анонсировала проведение на улице Институтской в ​​Киеве дополнительных следственных экспериментов для воспроизведения эпизодов 20 февраля 2014 года в делах Майдана.