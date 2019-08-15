У ГПУ пояснили епізод з нападом на Чорновіл у справі Гримчака

Можливе злочин, скоєний заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрієм Гримчаком, було виявлено в ході розслідування виробництва про напад на журналістку Тетяну Чорновіл. Про це в ході брифінгу заявив керівник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що Гримчак не має відношення до того злочину.

"У ході розслідування побиття Чорновіл документувалася людина, яка безпосередньо підозрюється нами в причетності до побиття. У процесі документування цієї людини з'явилася інформація, що вчиняється новий злочин, до нього причетний Гримчак", - заявив Горбатюк.

За його словами, мова йде про новbq злочин, "зовсім не пов'язане з фактом побиттяv Чорновіл, але воно виявлено під час розслідування злочину по Чорновіл".

Горбатюк зазначив, що поки ці факти розслідуються в одному виробництві, але після реалізації прокурор буде приймати рішення, виділяти окремо це розслідування і направляти за підслідністю.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Юрія Гримчака затримали у кримінальному провадженні, яке стосується нападу 5-річної давнини на журналістку Тетяну Чорновіл. Про це свідчить номер справи, зазначений у постанові суду про обшук у Гримчака, який співпадає з номером справи про замах на Чорновіл в грудні 2013 року.

Зазначимо, у середу, 14 серпня, Юрія Гримчака та його помічника правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

У той же час в МінВОТ заявили, що затримання заступника міністране стосується діяльності відомства і не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків в якості заступника міністра.

Наголошується, що Гримчак та його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь зацікавленої особи.