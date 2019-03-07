У ГПУ розповіли деталі затримання осіб, які пропонували гроші Тимошенку

Фото: Андрій Лисенко (mediarnbo.org)

Один із затриманих - голова однієї з політичних партій

Під час передання народному депутатові України, кандидату в президенти на виборах 2019 Юрію Тимошенку грошових коштів за його відмову від участі у виборах затримано голову однієї з політичних партій. Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Вказана особа, спільно з іншим громадянином України, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, у незаконний спосіб схиляли кандидата в Президенти України відмовитися від участі у президентських виборах, які мають відбутися 31.03.2019, шляхом написання заяви до Центральної виборчої комісії про зняття своєї кандидатури, та пропонували йому за відмову від участі у виборах як винагороду грошові кошти в сумі 5 млн грн", - додав Лисенко.

Нагадаємо, у середу, 5 березня, Генпрокуратура повідомила, що спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) та Службою безпеки України (СБУ) затримала двох осіб, які намагалася вручити долари в еквіваленті 5 млн гривень кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися