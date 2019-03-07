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Підкуп кандидата в президенти: Луценко опублікував переписку Дубіля

Новини » Політика    07.03.2019 - 20:44
Підкуп кандидата в президенти: Луценко опублікував переписку Дубіля
Фото: Валерій Дубіль (facebook.com/dubil.valerii)

Луценко заявляє, що ГПУ має достатньо доказів причетності Дубіля до цієї справи

Генеральний прокурор Юрій Луценко опублікував переписку підозрюваних у підкупі кандидата у президенти Юрія Тимошенка з народним депутатом Валерієм Дубілем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луценка. 

Луценко наголосив, що на сьогодні Генпрокуратура має докази, що Дубіль координував операцію з підкупу кандидата у президенти.

"Це той самий депутат, який організував мережу (в тому числі з російських політтехнологів, які красуються на з‘їзді Батьківщини на фоні воїнів АТО) для підкупу виборців за голосування за свого кандидата. При обшуках ми вилучили плани фінансування і готівку з-поза виборчого фонду для мережі агітаторів", - насав Луценко. 

Фото: переписка Дубіля (facebook.com/Юрій Луценко) 

Нагадаємо, вчора, 6 березня, кандидату в президенти Юрію Тимошенко пропонували 5 млн гривень за відмову балотуватися. Правоохоронці затримали двох виконавців. ГПУ назвало замовником підкупу нардепа Валерія Дубіля. 

Пізнше Юрій Луценко заявив про намір внести у Раду подання про позбавлення Валерія Дубіля депутатської недоторканості

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