ГПУ розслідує виведення коштів з шести банків 

Генеральна прокуратура України (ГПУ) розслідує виведення коштів з шести українських банків. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, справами розграбованих банків займатиметься спеціально створений департамент Генпрокуратури.

"Мова йде про повернення активів із банків, кошти яких були незаконно виведені. В нашій роботі щонайменше 6 таких банків. Декільком фігурантам і колишнім бенефіциарам цих банків повідомлено підозри", - заявив Рябошапка.

Він наголосив, що ГПУ працює над поверненням коштів банків до держави.

"Наразі ми досить близькі до процесуального результату щодо бенефіціара ще одного великого комерційного банку", - заявив він.

Нагадаємо, станом на 28 січня 2019 року вартість активів усіх банків, що перебувають в управлінні Фонду вкладів фізичних осіб, за балансовою звітністю складає 538,3 млрд грн, при цьому їхня оціночна вартість менша більш ніж у 5,5 разів і становить 93,9 млрд грн.

Крім того, ФГВФО назвав найбільш популярні схеми виводу коштів з банків перед банкрутством. Серед них: кредитування пов’язаних осіб, надання кредитів неплатоспроможним позичальникам, зміна власника за допомогою держреєстраторів і нотаріусів, купівля "сміттєвих" цінних паперів.