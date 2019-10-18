ГПУ расследует вывод средств из шести банков

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) расследует вывод средств из шести украинских банков. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, делами разграбленных банков будет заниматься специально созданный департамент Генпрокуратуры.

"Речь идет о возвращении активов из банков, средства которых были незаконно выведены. В нашей работе минимум 6 таких банков. Нескольким фигурантам и бывшим бенефициарам этих банков сообщено подозрения", - заявил Рябошапка.

Он подчеркнул, что ГПУ работает над возвращением средств банков до государства.

"Сейчас мы достаточно близки к процессуального результата в отношении бенефициара еще одного крупного коммерческого банка", - заявил он.

Напомним, по состоянию на 28 января 2019 года стоимость активов всех банков, находящихся в управлении Фонда вкладов физических лиц, по балансовой отчетностью составляет 538,3 млрд грн, при этом их оценочная стоимость меньше более чем в 5,5 раз и составляет 93,9 млрд грн.

Кроме того, ФГВФЛ назвал наиболее популярные схемы вывода средств из банков перед банкротством. Среди них: кредитование связанных лиц, предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам, смена владельца с помощью госрегистраторов и нотариусов, покупка "мусорных" ценных бумаг.