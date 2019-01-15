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ФГВФО виплатив вкладникам банків-банкрутів майже 90 млрд грн

Новини » Фінанси    15.01.2019 - 12:26
ФГВФО виплатив вкладникам банків-банкрутів майже 90 млрд грн
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість українських банків перебуває в стадії ліквідації

У реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 січня 2019 року нараховувалося 77 банків-учасників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФГВФО.

За даними прес-служби, у стадії ліквідації перебувало 90 банків, тимчасова адміністрація працювала в банку "Фінансова ініціатива".

Сума коштів, що акумульовані фондом, станом на 1 січня 2019 року складає 14,339 млрд грн. Надходження від регулярного збору за 2018 рік склали 3,498 млрд грн.

Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління фонду після набрання чинності закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (26.02.2012), у межах виплати гарантованого відшкодування станом на 1 січня 2019 року склала 88,907 млрд грн, повідомили у прес-службі ФГВФО.

ФГВФО виплатив вкладникам банків-банкрутів майже 90 млрд грн

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

Відзначимо, у реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 грудня 2018 року нараховувалося 78 банків-учасників. У стадії ліквідації перебувало 89 банків, тимчасова адміністрація працювала в двох банках: "Фінансова ініціатива" і "ВТБ Банк".

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