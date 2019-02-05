ФГВФО назвав найбільш популярні схеми виводу коштів з банків перед банкрутством

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Банки кредитували пов’язаних осіб та купували "сміттєві" цінні папери

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оприлюднив декілька найбільш популярних схем виводу коштів з банків, які було визнано неплатоспроможними. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФГВФО.

Серед схем, з якими найчастіше стикається фонд у своїй роботі:

1. Кредитування пов’язаних осіб, надання кредитів неплатоспроможним позичальникам (або без фактичної наявності предметів забезпечення). Серед прикладів цієї схеми ФГВФО наводить АТ "ФОРТУНА-БАНК": приблизно 98% кредитного портфелю банку, ліквідацію якого розпочато у лютому 2017 року, - це кошти, видані саме пов’язаним особам, загалом на суму 2,1 млрд грн. Із них понад 1,5 млрд грн кредитів не мали забезпечення.

2. Зміна власника за допомогою держреєстраторів і нотаріусів. Це схема, при якій реєстрація прав власності на нерухоме майно здійснюється на підставі фіктивних документів або рішень суду, що не набрали законної сили. Іноді здійснюється особами, які "загубили" напередодні електронні цифрові ключі та підписи. Ця схема була застосована щодо, зокрема, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", АТ "Дельта Банк", ПАТ "ЗЛАТОБАНК", ПАТ "УКРІНБАНК", АТ "РОДОВІД БАНК", ПАТ "КСГ БАНК", АТ "КБ "СОЮЗ".

3. Купівля "сміттєвих" цінних паперів. Ця схема виведення ліквідних активів з банків стала однією з найпопулярніших: на балансі банків, що ліквідуються та перебувають в управлінні Фонду гарантування, обліковуються "сміттєві" цінні папери вартістю понад 12,75 млрд грн. Це - майже 70% від обсягу загального портфелю цінних паперів неплатоспроможних банків. Із них найбільше "сміттєвих" цінних паперів перебувають на балансі: АТ "ДЕЛЬТА БАНК" - на суму 2,95 млрд грн; ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" - на 1,87 млрд грн; ПАТ "БАНК ФОРУМ" - на 1,28 млрд грн; АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" - на 1,11 млрд грн; ПАТ "КБ "НАДРА" - на суму 1,00 млрд грн.

4. Списання коштів з кореспондентських рахунків в іноземних банках. У цей спосіб виведено кошти 14 неплатоспроможних українських банків через Meinl Bank AG (Австрія), BANK FRICK AND CO.AG (Ліхтенштейн), East-West United S.A., BANK WINTER & CO.AC - на загальну суму 846,31 млн доларів та 75,69 млн євро.

5. Розкрадання на підставі підроблених SWIFT-повідомлень. Наприклад, АТ "ДЕЛЬТА БАНК" здійснив відступлення заборгованості ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙН КОМПАНІ" та ТОВ "БОНІ І КЛАЙД" за договорами кредитної лінії на користь АБЛОНАР МЕНЕДЖЕР ЛІМІТЕД і у своєму балансі відобразив суму за цією операцією у понад 43,4 млн доларів в банку East-West United S.A. Ці кошти були "підтверджені" фіктивними SWIFT-повідомленнями (надрукованими в Microsoft Word). Здійснення цієї операції в підсумку не було підтверджене банком East-West United S.A.

Нагадаємо, станом на 28 січня 2019 року вартість активів усіх банків, що перебувають в управлінні Фонду вкладів фізичних осіб, за балансовою звітністю складає 538,3 млрд грн, при цьому їхня оціночна вартість менша більш ніж у 5,5 разів і становить 93,9 млрд грн

Станом на 30 січня 2019 року Фондом гарантування вкладів пред’явлено 31 позовну заяву до пов’язаних осіб 31 неплатоспроможного банку на загальну суму вимог понад 66,3 млрд грн. До переліку відповідачів-пов’язаних осіб включено 594 особи. Цього року планується подати позовні заяви до пов’язаних осіб іще понад 30 неплатоспроможних банків. Окрім того, Фондом гарантування вкладів подано понад 5,4 тис заяв про вчинені кримінальні правопорушення на суму понад 356,3 млрд грн.