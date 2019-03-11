ГПУ за п'ять років відкрила понад 400 справ за розкрадання в армії

За розкрадання в армії пред'явлено 120 обвинувачень

За последние пять лет Генеральная прокуратура Украины открыла более 400 дел по хищениям в армии. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде, народный депутат от "БПП" Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Она также отметила, что президент Петр Порошенко остается "гарантом нулевой толерантности" к коррупции в оборонной сфере.

"По фактам хищения в армии за последние 5 лет возбуждено более 400 уголовных дел Генеральной и военной прокуратурой. Уже предъявлено 120 обвинений и находятся в суде дела по хищениям в армии", - отметила Луценко.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко рассказал об участии Национального антикоррупционного бюро, Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины в хищениях в "Укроборонпроме".

Отметим, президент Петр Порошенко заявил, что журналистское расследование о коррупции в оборонном секторе базировалось на утечки информации из правоохранительных органов. В расследовании отмечалось, что люди из окружения Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере.