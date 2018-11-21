ГПУ проводить обшуки на Чернівецькій митниці та в облуправлінні ДФС

Ілюстративне фото (vl.sfs.gov.ua)

Правоохоронці розслідують ухилення від сплати податків під час експорту горіхів

Генеральна прокуратура України (ГПУ) сьогодні, 21 листопада, проводить обшуки на Чернівецькій митниці та в облуправлінні Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Як зазначається, обшуки проходять у службових приміщеннях управління ДФС в Чернівецькій області та Чернівецької митниці.

"Вказані заходи зумовлені необхідністю перевірки інформації щодо причетності посадових осіб зазначених органів до незаконних схем ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час експорту "горіхів волоських", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ГПУ зазначають, що цього року на території Вінницької області було знешкоджено злочинну організацію, учасники якої використовуючи аналогічні схеми з експорту горіхів завдали збитків державі на понад 300 млн гривень. Слідство у вказаній справі наразі триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Волинській області викрили організовану злочинну групу, яка протягом 2016-2017 років ввезла на територію України понад 100 транспортних засобів.

Також повідомлялося, що в Харківській області викрили схему незаконного переміщення через державний кордон України препаратів російського виробництва, які містять психотропні речовини.