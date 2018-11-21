ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

ГПУ проводить обшуки на Чернівецькій митниці та в облуправлінні ДФС

Новини » Надзвичайні події    21.11.2018 - 15:29
ГПУ проводить обшуки на Чернівецькій митниці та в облуправлінні ДФС
Ілюстративне фото (vl.sfs.gov.ua)

Правоохоронці розслідують ухилення від сплати податків під час експорту горіхів

Генеральна прокуратура України (ГПУ) сьогодні, 21 листопада, проводить обшуки на Чернівецькій митниці та в облуправлінні Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Як зазначається, обшуки проходять у службових приміщеннях управління ДФС в Чернівецькій області та Чернівецької митниці.

"Вказані заходи зумовлені необхідністю перевірки інформації щодо причетності посадових осіб зазначених органів до незаконних схем ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час експорту "горіхів волоських", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ГПУ зазначають, що цього року на території Вінницької області було знешкоджено злочинну організацію, учасники якої використовуючи аналогічні схеми з експорту горіхів завдали збитків державі на понад 300 млн гривень. Слідство у вказаній справі наразі триває. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Волинській області викрили організовану злочинну групу, яка протягом 2016-2017 років ввезла на територію України понад 100 транспортних засобів.

Також повідомлялося, що в Харківській області викрили схему незаконного переміщення через державний кордон України препаратів російського виробництва, які містять психотропні речовини.

ФСБ в окупованому Криму проводить обшук в будинку кримськотатарського активіста У ГПУ не назвали терміни завершення розслідування злочинів проти учасників Євромайдану
Новини України ГПУДФСобшук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся