ГПУ проводит обыски на Черновицкой таможне и в облуправлении ГФС

Иллюстративное фото (vl.sfs.gov.ua)

Правоохранители расследуют уклонение от уплаты налогов во время экспорта орехов

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сегодня, 21 ноября, проводит обыски на Черновицкой таможне и в облуправлении Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как отмечается, обыски проходят в служебных помещениях управления ГФС в Черновицкой области и Черновицкой таможни.

"Указанные меры обусловлены необходимостью проверки информации о причастности должностных лиц указанных органов к незаконным схемам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах во время экспорта "грецких орехов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГПУ отмечают, что в этом году на территории области была обезврежена преступная организация, участники которой, используя аналогичные схемы экспорта орехов, нанесли убытки государству на свыше 300 млн гривен. Следствие по указанному делу продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волынской области разоблачили организованную преступную группу, которая на протяжении 2016-2017 годов ввезла на территорию Украины более 100 транспортных средств.

Также сообщалось, что в Харьковской области разоблачили схему незаконного перемещения через государственную границу Украины препаратов российского производства, которые содержат психотропные вещества.