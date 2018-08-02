ГПУ продовжує досудове розслідування щодо Захарченка

Деякі деталі містять таємницю слідства та не підлягають розголошенню

Досудове розслідування щодо ватажка терористичного угрупування "Донецька народна республіка" ("ДНР") Олександра Захарченка продовжується. Про це на брифінгу повідомив генерал Віталій Маліков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, він зазначив, що ГПУ прийняла рішення щодо оприлюднення окремих матеріалів розслідування.

"Було прийнято рішення про відкриття матеріалів стороні захисту", - зазначив він.

Він також повідомив, що готувалося захоплення державноі влади і скоєння теракту.

"Співробітники СБУ задокументували, що цей запас, який ми зараз демонструємо, передавався для скоєння злочинів представниками російської окцпаційної влади", - сказав він.

За його словами, застосування продемонстрованої зброї могло призвести до тяжких наслідків.

"Досудове розслідування щодо Захарченко продовжується. Деякі деталі на даний час по кримінальним справам, на жаль, не розголошуються", - додав він.

Зазначимо, раніше генпрокурор Юрій Луценко стверджував, що нардеп і голова "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан планували "широкомасштабні терористичні атаки" в центрі Києва.

Для цих цілей вони нібито домовилися про постачання зброї з ватажком бойовиків "ДНР" Олександром Захарченком.

2 серпня Юрій Луценко заявив, що у справі депутата Верховної ради Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана зібрані всі необхідні докази.

Також повідомлялося, що прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що матеріали кримінальної справи Савченко-Рубана наразі передали сторонам захисту для ознайомлення.