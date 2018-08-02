У справі Савченко-Рубана зібрані всі необхідні докази, - Луценко

ГПУ продемонструвала ЗМІ зброю, яку хотіли використати Рубан і Савченко для теракту

У справі депутата Верховної ради Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана зібрані всі необхідні докази. Про це на брифінгу повідомив генпрокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Луценко підкреслив, що слідство у справі завершене.

"Я попросив вас зібратись на полігоні через те, що працівники СБУ виявилися не тільки фаховими військовими. Вони доповіли про спробу організації теракту та вербування службовців сил АТО в центрі України з боку Савченко та її пособника Рубана. Полігон Альфи - місце де розпочиналась спецоперація. Слідство по справі Савченко та Рубана закінчено", - сказав голова ГПУ.

За його словами, зібрані всі необхідні докази.

Крім того, ГПУ продемонструвала зброю, яку хотіли використати Рубан і Савченко для теракту. Луценко зазначив, що на полігоні зібрали представників ЗМІ, щоб продемонструвати всю зброю, яку хотіли використати підозрювані під час теракту.

"Судовий процес вже скоро має розпочатися. Ми зібралися тут, щоб попередити подібні дії. Савченко використала всі ЗМІ, щоб дискредитувати владу України", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що матеріали кримінальної справи Савченко-Рубана наразі передали сторонам захисту для ознайомлення.

Як раніше повідомляло агентство, Служба безпеки України перевіряє причетність військовослужбовців Збройних сил РФ до передачі зброї Володимиру Рубану і депутату ВР Надії Савченко.

У СБУ також заявляли, що Рубан і Савченко відмовляються від дачі показань слідству. "На даний час фігуранти справи, користуючись своїми процесуальними правами, відмовляються від дачі показань слідству", - повідомляли у відомстві.