ГПУ продолжает досудебное расследование в отношении Захарченко

Некоторые детали содержат тайну следствия и не подлежат разглашению

Досудебное расследование в отношении главаря террористической группировки "Донецкая народная республика" ("ДНР") Александр Захарченко продолжается. Об этом на брифинге сообщил генерал Виталий Маликов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, он отметил, что ГПУ приняла решение относительно обнародования отдельных материалов расследования.

"Было принято решение об открытии материалов стороне защиты", - отметил он.

Он также сообщил, что готовился захват государственной власти и совершение теракта.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что это запас, который мы сейчас демонстрируем, передавался для совершения преступлений представителями российской оккупационной власти", - сказал он.

По его словам, применение продемонстрированного оружия могло привести к тяжким последствиям.

"Досудебное расследование в отношении Захарченко продолжается. Некоторые детали на настоящее время по уголовным делам, к сожалению, не разглашаются", - добавил он.

Отметим, ранее генпрокурор Юрий Луценко утверждал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева.

Для этих целей они, по словам Луценко, договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.

2 августа Юрий Луценко заявил, что по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана собраны все необходимые доказательства.

Также сообщалось, что пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что материалы уголовного дела Савченко-Рубана сейчас передали сторонам защиты для ознакомления.