У "Слузі народу" хочуть, щоб суму компенсації за банки встановлював суд

Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

На думку Данила Гетманцева, у своєму рішення суд також має зважати на думку експертів

Член фракції "Слуга народу" і голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що рішення про компенсацію за банки має ухвалювати суд. Про це він повідомив в інтерв’ю "Укрінформу".

Зокрема, коментуючи законопроект №2571, який серед іншого забороняє повертати "ПриватБанк" Коломойському і одночасно дозволяє йому отримати компенсацію, Гетманцев зазначив, що його комітет взагалі не розглядає питання компенсації як такої.

"Обговорюється питання формули для вирахування розміру цієї компенсації чи її відсутності. Мені здається, було б правильно, аби рішення щодо суми збитків та компенсації приймав суд, враховуючи думку експертів", - сказав нардеп.

За його словами, у поточній редакції проект закону передбачає, що особа може оскаржити будь-яке рішення Національного банку лише на законних підставах.

"Нам здається, це суперечить Конституції, рішення повинні оскаржуватися ще й на підставах обґрунтованості, доцільності та інших, перелічених у ст.2 Кодексу адміністративного судочинства. Інакше - це звуження права громадян на позов. Що, знову ж таки, не відповідає Конституції та Європейській конвенції", - пояснив Гетманцев.

Водночас, нардеп не зміг назвати конкретних термінів прийняття відповідного законопроекту, однак назвав імовірність його ухвалення високою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що профільний комітет Верховної ради відклав розгляд законопроекту №2571 про неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.