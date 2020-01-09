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Колишні топ-менеджери ПриватБанку оскаржать його націоналізацію

Новини » Фінанси     09.01.2020 - 11:06
Колишні топ-менеджери ПриватБанку оскаржать його націоналізацію
Фото: "ПриватБанк" (РБК-Україна)

Націоналізацію ПриватБанку оскаржують колишній голова правління та його заступники

Низка колишніх топ-менеджерів у намагається в Господарському суді Києва оскаржити націоналізацію "ПриватБанку". Про це пише Finbalance.

Повідомляється, що Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Олександра Дубілета, який до націоналізації "ПриватБанку" був головою правління та міноритарним акціонером. Він просить визнати недійсними договори про придбання акції під час націоналізації фінансової установи.

З таким же позовом у кінці грудня 2019 року до суду інші колишні топ-менеджери "ПриватБанку", в тому числі екс-заступники голови правління Тимур Новіков, Олег Гороховський, Володимир Яценко, Тетяна Гур'єва, Людмила Шмальченко та інші.

Також повідомляється, що вони оскаржують і операцію bail-in щодо примусової конвертації депозитів в нові акції банку та викуп їх зі старими акціями за 1 гривню.

В 2017-2018 вони вже зверталися до суду, однак Печерський райсуд Києва відмовився розглядати позовні заяви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з найбільших банків Ізраїлю Discount Bank буде відповідачем за позовом "ПриватБанку" до олігарха Ігоря Коломойського, який був поданий до суду Тель-Авіва.

До цього стало відомо, що "ПриватБанк" подав позов до Коломойського в Ізраїлі на 600 млн доларів.

СБУ вимагає від ПриватБанку погоджувати позови проти Коломойського
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