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Державні банки збільшили прибуток за рік у 2,4 рази

Новини » Економіка     02.03.2020 - 13:25
Державні банки збільшили прибуток за рік у 2,4 рази
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Майже весь прибуток приходиться на "ПриватБанк"

Чотири банки державного сектору у 2019 році отримали прибуток у розмірі 35,2 млрд грн, що в 2,4 рази більше, ніж у 2018 році (14,6 млрд грн). Про це йдеться у звіті Міністерства фінансів.

Згідно з даними фінансової звітності, усі банки отримали прибуток зокрема,

  • "ПриватБанк" - 32,609 млрд грн (12,798 млрд грн у 2018 році)
  • "Укргазбанк" - 1,299 млрд грн (769 млн грн у 2018 році)
  • "Укрексімбанк" - 1,002 млрд грн (852 млн грн у 2018 році)
  • "Ощадбанк" - 277 млн грн (162 млн грн у 2018 році).

Чисті активи державних банків зросли за рік на 80,584 до 825,069 млрд грн. Протягом року кількість cкоротилася з 5,6 тис. до 5,2 тис.

Державні банки збільшили прибуток за рік у 2,4 рази

mof.gov.ua

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Кабінет міністрів у 2020 році перегляне Стратегію розвитку державних банків. Як зазначила Маркарова, в оновленій стратегії буде передбачено більш швидке скорочення державної частки в банках і питомої ваги непрацюючих кредитів.

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за 2019 рік отримали 59,6 млрд грн чистого прибутку, що в 2,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (22,3 млрд грн).

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