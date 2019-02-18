ГПУ отримала доступ до внутрішньої документації видання "Новое время"

В редакції НВ може пройти обшук через матеріали про одного з "діамантових прокурорів"

Печерский райсуд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к внутренним документам редакции "Нового времени" из-за материалов о "бриллиантовом прокуроре" Александре Корнийце. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новое время".

Сообщается, что прокуратуре предоставили доступ к внутренним документам редакции НВ и ко всем материалам, которые присылал на почту издания журналист Иван Верстюк. Если редакция не предоставит доступ, правоохранители могут провести обыск.

Верстюк является автором ряда резонансных расследований, в том числе о коррупции в оборонных закупках. В то же время расследование ГПУ касается его материала "Бриллиантовая дочь" о дочери бывшего зампрокурора Киевской области Александра Корнийца, которая учится в Британии. В издании отмечают, что при публикации опирались на расследование Британского уголовного агентства.

Отметим, Корниец является фигурантом дела "бриллиантовых прокуроров", был задержан в июле 2015 года на крупной взятке. Его уволили, но дело до сих пор рассматривается в суде. В материале "Нового времени" указано, что бывший прокурор при зарплате 200 тыс. гривен в год оплатил обучение дочери на сумму более 120 тыс. фунтов стерлингов. ГПУ посчитала это разглашением тайны досудебного следствия.

Напомним, прошлой весной журнал "Новое время" опубликовал материал, в котором утверждалось, что нардеп Сергей Пашинский причастен к коррупционной схеме на Житомирском бронетанковом заводе. В качестве примера привели подозрительный контракт на поставку заводом БМП, которые закупили в Польше, купленные ранее у Чехии как металлолом, за 20-25 тыс. евро. Впоследствии вместе с модернизацией они обошлись бюджету в 200 тыс. долларов за единицу.

В конце января произошел скандал после того, как стало известно о решении набсовета Национальной общественной телерадиокомпании Украины об увольнении руководителя "UA: Сцспільне" Зураба Аласании. В ОБСЕ заявили, что его увольнение может негативно повлиять на независимость и жизнеспособность СМИ. Позже стало известно, что расторжение контракта с Аласанией отложили.