ГПУ повторно вызвала Портнова на допрос

Фото: Андрей Портнов (portnov.com.ua)

Допрос назначен на 29 июля

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) повторно вызывает на допрос бывшего заместителя Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова по делу об убийствах на Майдане во время Революции достоинства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку ГПУ.

Как сообщается, допрос должен состоятся 29 июля в 11 часов в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры.

В повестке сообщается, что Портнова вызывают на допрос также в качестве свидетеля в криминальном производстве.

Отметим, Генеральная прокуратура расследует преступное препятствование Евромайдану в ноябре 2013 - феврале 2014 года, злоупотребление властью правоохранителями, организацию умышленных убийств.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Генеральная прокуратура Украины вызвала народного депутата Михаила Добкина на допрос по факту покушения на убийство бывшего президента Виктора Януковича. Допрос назначен на 25 июля.

Кроме того, Национальная полиция вызвала повторно на допрос двух народных депутатов Украины Александра Пономарева и Сергея Валентирова в рамках расследования по заказчикам убийства "Сармата" Виталия Олешко.