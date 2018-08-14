У ГПУ немає підстав для накладення дисциплінарного стягнення на прокурорів у справі Кернеса

Керівництво ГПУ не буде карати двох прокурорів, які підтримують обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно Геннадія Кернеса і його охоронців

Керівництво Генеральної прокуратури України (ГПУ) не буде карати двох прокурорів, які підтримують обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінніка і Євгена Смицького. Про це повідомив в Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"Керівництво Генеральної прокуратури України не буде карати двох прокурорів за нібито відсутність яких на засіданнях по справі Кернеса Київський районний суд Полтави закрив кримінальне виробництво", - написав Лисенко.

За його словами, обидва правоохоронця своєчасно повідомили суд і своє керівництво про перебування на лікарняному у зв'язку з хворобою. Лисенко зазначив, що відповідні медичні довідки були належним чином оформлені та надані.

"Тому підстав для накладення дисциплінарного стягнення на прокурорів немає", - додав він.

Нагадаємо, вчора відбулося екстрене засідання Ради суддів з-за справи Кернеса