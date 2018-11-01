ГПУ планує оскаржити рішення суду по Гречківському

Фото: Павло Гречківський (УНІАН)

Луценко наголосив, що не згоден з виправдальним вироком щодо Гречківського

Генеральна прокуратура України (ГПУ) планує оскаржити рішення суду щодо члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського. Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко у Львові на зустрічі із студентами Католицького університету, передає кореспондент РБК-Україна.

Луценко наголосив, що не згоден з виправдальним вироком щодо Гречківського.

"Я не згоден з виправдальним вироком (щодо Гречківського, - ред.). Слідством встановлено, что він через посередника запропонував адвокату заплатити за виграш у суді, бо він може впливати на цього суддю. Юридична класифікація - шахрайство... 500 тис. доларів. Посередник спочатку сховався у психлікарню, прийшлося довести, що він нормальний. Потім довго читали матеріали, довго відбувався суд. Суд сказав, що вони вважають це не хабарем, а провокацією хабаря. З моєї точки зору, це некоректний вирок суду. Ми підемо в апеляцію. Я впевнений, що юридична аргументація на нашому боці", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомлялося, що суд Києва виправдав Гречківського і арбітражного керуючого Олега Шкляра, яких звинувачували у шахрайстві.

Відзначимо, у вересні 2016 року правоохоронці запобігли спробі отримання Гречківським хабара в розмірі 500 тис. доларів за "допомогу" в рішенні господарського спору в судах трьох інстанцій на користь потерпілого, шляхом впливу на представників суду.