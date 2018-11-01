ГПУ планирует обжаловать решение суда по Гречковскому

Фото: Павел Гречковский (УНИАН)

Луценко подчеркнул, что не согласен с оправдательным приговором в отношении Гречковского

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) планирует обжаловать решение суда в отношении члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко во Львове на встрече со студентами Католического университета, передает корреспондент РБК-Украина.

Луценко отметил, что не согласен с оправдательным приговором в отношении Гречковского.

"Я не согласен с оправдательным приговором (в отношении Гречковского, - ред.). Следствием установлено, что он через посредника предложил заплатить адвокату за выигрыш в суде, потому что он может влиять на этого судью. Юридическая классификация - мошенничество... 500 тыс. долларов. Посредник сначала спрятался в психбольницу, пришлось доказать, что он нормальный. Потом долго читали материалы, долго проходил суд. Суд сказал, что они считают это не взяткой, а провокацией взятки. С моей точки зрения, это неверный приговор суда. Мы пойдем в апелляцию. Я уверен, что юридическая аргументация на нашей стороне", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщалось, что суд Киева оправдал Гречковского и арбитражного управляющего Олега Шкляра, которых обвиняли в мошенничестве.

Отметим, в сентябре 2016 года правоохранители пресекли попытку получения Гречковским взятки в размере 500 тыс. долларов за "помощь" в решении хозяйственного спора в судах трех инстанций в пользу потерпевшего, путем воздействия на представителей суда.