ГПУ переглядає 15 справ, що стосуються Burisma

Генеральна прокуратура України перегляне рішення про закриття справи компанії Burisma Group, членом ради директорів якої був Хантер Байден - син колишнього віце-президента США і потенційного кандидата в президенти США Джо Байдена. Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що зараз ГПУ проводить аудит тих справ, які здійснювалися раніше Генеральною прокуратурою.

"У тій сфері, де можуть бути причетними і можуть бути фігурантами Злочевський, Курченко і інші люди або компанії - таких виробництв півтора десятка. Ми зараз переглядаємо всі виробництва, які були закриті або роздроблені, або розслідувалися раніше, для того, щоб прийняти рішення в тих випадках, де були прийняті незаконні процесуальні рішення, переглянути їх", - сказав він, відповідаючи на питання про притягнення до відповідальності фігурантів справи Burisma.

Також Рябошапка відповів на питання, якою була його реакція на згадування його прізвища в стенограмі розмови президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Генпрокурор зазначив, що його "реакція була спокійною і професійною".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що адвокат Трампа Рудольф Джуліані неодноразово просив екс-генпрокурора Юрія Луценка почати розслідування щодо Джо Байдена і його сина. За словами Луценка, він говорив, що Україна готова співпрацювати у цій справі, якщо таким розслідуванням займеться ФБР або прокуратура США, і наполягав на тому, що законодавство України Байдени не порушували.

Додамо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) не проводить розслідування в відношенні сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.