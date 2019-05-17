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У Луценка немає претензій до Байденів і Burisma, - Bloomberg

Новини » Політика    17.05.2019 - 15:53
У Луценка немає претензій до Байденів і Burisma, - Bloomberg
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Всі справи проти Burisma були закриті

Генеральний прокурор України Юрій Луценко поставив крапку в питаннях можливих правопорушень Джо Байдена і його сина в Україні. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Будучи віце-президентом США Байден-старший підтримував антикорупційну політику в Україні в 2016 році, яка, зокрема, включала заклик до відставки колишнього генпрокурора країни Віктора Шокіна.

Питання стосується дипломатичних дій Байдена, в той час як його син, Хантер Байден, перебував у раді директорів Burisma Group - найбільшої приватної газодобувної компанії України, пише Bloomberg.

У свою чергу Луценко заявив, що ні Хантер Байден, ні Burisma в теперішньому часі не є об'єктом розслідування.

"Я не хочу, щоб Україна знову стала суб'єктом президентських виборів у США. Хантер Байден не порушував ніяких українських законів - принаймні, на даний момент ми не бачимо жодних порушень", – зазначив генпрокурор.

Луценко зізнався Bloomberg, що зустрічався з Джуліані в січні цього року. "Усі справи проти Burisma були закриті. Я не бачу правопорушень серед іноземців, які працювали на Burisma в Україні", – сказав Луценко.

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Новини України BurismaЮрій ЛуценкоДжозеф Байден
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