ГПУ відкрила ще одну справу на власників NewsOne

Генеральна прокуратура України (ГПУ) відкрила кримінальне провадження проти власників телеканалу NewsOne за підозрою у фінансуванні тероризму. Про це на прифинге заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Луценка, що дві людини - директора офшорних компаній, які є бенефіціарними власниками телеканалу NewsOne, пов'язані з російським "Промсвязьбанка", який займається фінансуванням і обслуговуванням російського державного оборонного замовлення.

"У зв'язку з цим сьогодні зареєстровано кримінальне провадження по фінансуванню тероризму", - заявив Юрій Луценко.

Розслідування було доручено Службі безпеки України.

Зазначимо, що телеканал NewsOne планував провести 12 липня телеміст з Російською Федерацією. На каналі пояснювали такі наміри "важливістю діалогу між народами України і Росії". Проте 8 липня телеканал скасував телеміст з Росією. На каналі заявили, що скасували телеміст у зв'язку з "прямими погрозами фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку з намірами телеканалу NewsOne провести загальний телеміст з російським подсанкционным каналом Генеральна прокуратура зареєструвала виробництва про замах на вчинення державної зради проти України. Також Луценко заявив, що в прокуратуру на допит були викликані всі, хто був причетний до анонсу телемосту.

Крім того, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України проведе позапланову перевірку телеканалу NewsOne у зв'язку з наміром провести телеміст з російським телеканалом.