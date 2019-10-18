Апеляційний суд залишив Пашинського під вартою

Фото: Сергій Пашинський (nfront.org)

Апеляційний суд виніс рішення по арешту Пашинського

Апеляційний суд Києва виніс рішення щодо арешту колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суд не змінив запобіжний захід екс-нардепу Пашинському. Він залишиться під вартою.

Суд у справі екснардепа Сергія Пашинського Опубліковано Цензор.НЕТ Пʼятниця, 18 жовтня 2019 р.

Зазначимо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що Генеральна прокуратура відкрила ще три кримінальні провадження, в яких фігурує екс-нардеп Сергій Пашинський.

Минулого тижня Печерський районний суд Києва заарештував Сергія Пашинського. Державне бюро розслідувань просило взяти колишнього народного депутата під варту без права внесення застави.

Як повідомляється, декілька років тому нардеп стріляв у жителя одного з сіл Васильківського району В'ячеслава Химикуса. Це подія сталася два роки тому.

Під Києвом у 2017 році у нардепа був словесний конфлікт, в ході якого він вистрілив з нагородного пістолета у ногу жителю одного з сіл Васильківського району. Тоді в Генпрокуратурі прийшли до висновку, що Він діяв в рамках "необхідної оборони", яка виключає його кримінальну відповідальність. Дії другого учасника подій Химикуса були визнані "суспільно небезпечними".